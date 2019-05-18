امتحانات أولى ثانوي .. رفع حالة الطوارئ لتأمين اللجان

تلقت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، تعليمات رسمية جديدة قبل ساعات من انطلاق امتحانات أولى ثانوي المصيرية التي يتحدد بناءا على نتيجتها الطلاب الذين سيتم تصعيدهم للصف الثاني الثانوي والطلاب الذين سيبقون لإعادة أولى ثانوي من جديد.



وقد نصت التعليمات الرسمية الجديدة على ، توفير عدد لا يقل عن 3 أفراد للقيام بمهام حفظ النظام والتأمين الداخلي بكل لجنة من لجان سير الامتحانات ، مع التنبيه على اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو التالي:



رفع حالة الطوارئ بجميع اللجان و دعم أفراد الأمن الداخلي للجنة ، وتفعيل القواعد والتعليمات المعمول بها بلجان سير الامتحان لضمان سير الامتحان في جو مناسب للطلاب ، وتأمين الطلاب أثناء دخول لجان سير الامتحان، وتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات الالكترونية و الورقية، وتأمين كراسات الامتحان بشكل مشدد لحين وصولها إلى مقرات القدير، مع اعتبار هذه التعليمات مهمة و تحت رعاية مديري المديريات التعليمية.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات أولى ثانوي غدا الاحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 19 مايو 2019 بامتحان اللغة العربية، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 20 مارس 2019 امتحان الأحياء، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 22 مايو 2019 امتحان الجغرافيا، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 23 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الأثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.