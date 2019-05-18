ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

امتحانات أولى ثانوي .. رفع حالة الطوارئ لتأمين اللجان

السبت 18/مايو/2019 - 10:43 م
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
تلقت مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، تعليمات رسمية جديدة قبل ساعات من انطلاق امتحانات أولى ثانوي المصيرية التي يتحدد بناءا على نتيجتها الطلاب الذين سيتم تصعيدهم للصف الثاني الثانوي والطلاب الذين سيبقون لإعادة أولى ثانوي من جديد.

وقد نصت التعليمات الرسمية الجديدة على ، توفير عدد لا يقل عن 3 أفراد للقيام بمهام حفظ النظام والتأمين الداخلي بكل لجنة من لجان سير الامتحانات ، مع التنبيه على اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو التالي:

رفع حالة الطوارئ بجميع اللجان و دعم أفراد الأمن الداخلي للجنة ، وتفعيل القواعد والتعليمات المعمول بها بلجان سير الامتحان لضمان سير الامتحان في جو مناسب للطلاب ، وتأمين الطلاب أثناء دخول لجان سير الامتحان، وتأمين الطلاب أثناء أداء الامتحانات الالكترونية و الورقية، وتأمين كراسات الامتحان بشكل مشدد لحين وصولها إلى مقرات القدير، مع اعتبار هذه التعليمات مهمة و تحت رعاية مديري المديريات التعليمية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات أولى ثانوي غدا الاحد الموافق 19 مايو، وتستمر حتى يوم 30 مايو، وفقا للجدول ‏المعتمد من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 19 مايو 2019 بامتحان اللغة العربية، ثم يؤدي الطلاب يوم الاثنين 20 مارس 2019 امتحان الأحياء، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 22 مايو 2019 امتحان الجغرافيا، كما يؤدي الطلاب يوم الخميس 23 مايو 2019 امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي الطلاب يوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الأثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.

ترشيحاتنا

موجز البلد.. السيسي يستقبل سفير السعودية.. وشقيقان يمزقان جسد محفظ قرآن داخل مسجد

الفرصة الأخيرة.. تركيا تطالب روسيا بـ التوسط لدى سوريا حول هدنة للانسحاب

كله واخد اللون الأحمر.. أحمد موسى يهاجم الإعلام بسبب الزمالك.. فيديو

الضرائب العقارية: السيسي أصدر قرارا بوقف ضريبة الأرض الزراعية 3 سنوات

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

حضر الإفطار رغم وفاته قبل 6 أشهر.. يحيون ذكرى صديقهم بهذه الطريقة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور