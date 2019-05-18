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أخبار البلد

محافظ أونا الألمانية يهنئ البابا تواضروس بتدشين الكنيسة القبطية هناك

السبت 18/مايو/2019 - 10:55 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
رحب محافظ مدينة أونا، ڤيرنار كولتا الألمانية بقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مشيرًا إلى عراقة الكنيسة القبطية وأهميتها.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقيم لقداسته بمدينة أونا، التي يزورها قداسة البابا البابا اليوم.

وأعرب "كولتار" عن سعادته باستقبال قداسة البابا في هذه المناسبة الفريدة وهي تدشين الكنيسة القبطية بمدينة أونا.

كما عرض المحافظ لتاريخ مدينة أونا ولا سيما دورها التاريخي في استقبال المهاجرين إلى ألمانيا واحتضانهم وحتى الوقت الحالي.

واختتم بدعوة قداسة البابا للتوقيع في الكتاب الذهبي للمحافظة لكي تصبح زيارة قداسته جزءًا من تاريخ المدينة.

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