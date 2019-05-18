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رياضة

بسبب محمد صلاح.. مشجع يقتحم المؤتمر الصحفي لـ مانشستر سيتي.. فيديو

السبت 18/مايو/2019 - 11:04 م
صدى البلد
أحمد هاني
اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين عقب نهائي كأس إنجلترا، ليصرخ في وجه الصحفيين بسبب محمد صلاح بعد مهاجمة الصحفيين.

مشجع بلو سكاي، اقتحم منطقة الصحفيين حاملا شعار ناديه، وهاجم الصحفيين بسبب الاهتمام بـ محمد صلاح، بشكل أكبر من اهتمامهم بإنجازات مانشستر سيتي.

ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس، صحفي وكالة أسوشيتد بريس، مقطعًا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد".

وأكمل: "ولكنكم لا تهتمون إلا بـ محمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد. هذا ما تفعلونه فقط".

يذكر أن تتويج السيتي بالدوري جاء على حساب ليفربول الذي قاتل حتى الرمق الأخير من المسابقة، لكن كتيبة بيب جوارديولا لم تترك أي فرصة لـ رفاق محمد صلاح لرفع اللقب.




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