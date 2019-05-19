فرقة سوهاج للفنون الشعبية تشعل مسرح نقابة الصحفيين بعرضها الفني

أشعلت فرقة سوهاج للفنون الشعبية مسرح نقابة الصحفيين فى حفلها الفنى الذى قدمته مساء اليوم داخل النقابة فى ليلة من الليالى الفنية الرمضانية التى تنظمها لجنة النشاط بالنقابة على مسرحها .





وقال حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط، كلمة قبل العرض، تحدث فيها عن تاريخ فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وقدم الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور احمد عواض على تعاونهما مع نقابة الصحفيين لتنظيم هذه الليالى الفنية للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان .





ولاقى العرض تفاعلا كبيرا بين جموع الصحفيين وأسرهم في مسرح نقابة الصحفيين.



