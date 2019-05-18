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رئيس مصلحة الضرائب العقارية: نحصل 25% من قيمة تذاكر الحفلات

السبت 18/مايو/2019 - 11:08 م
سامية حسين
سامية حسين
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ إن المصلحة تحصل على 25% ضريبة من قيمة تذاكر الحفلات الغنائية.

وأكدت خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الجامعة الألمانية دفعت ضريبة غير مستحقة لإقامتها حفلا غنائيا مجانيا؛ لأنها لم تعرف الإجراءات المتبعة في تلك المواقف.

وتابعت سامية حسن:«ضريبة الملاهي يدفعها المتفرج من قيمة التذكرة».

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