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أخبار البلد

بسبب التأشيرة الإلكترونية.. شركات السياحة تعقد عدة لقاءات لمنفذي العمرة

الأحد 19/مايو/2019 - 03:37 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
تدشن غرفة الشركات السياحية لعقد لقاءات مع أعضائها من منفذى برامج العمرة للموسم الحالي، بهدف فتح حوار حول آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة المثارة فى ملف العمرة.

أكدت مصادر لـ"صدى البلد" أن اللقاء سيتضمن العديد من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، وعرض الرؤية المستقبلية التى تحافظ على نشاط الشركات ومقدراتها خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك إيماء إلى التطورات الأخيرة فى منظومة العمرة والتأثير الذى أحدثته على نشاط الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة لعملائهم.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد إجتماع للجنة السياحة الدينية الموسعة بعد الانتهاء من الاجتماعات و اللقاءات مع الشركات المنفذة لبرامج العمرة.

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