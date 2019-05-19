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اقتصاد

التموين: منظومة مرنة لتوصيل الدعم لمستحقيه

الأحد 19/مايو/2019 - 05:02 ص
بطاقات تموين
بطاقات تموين
محمد صبيح
أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، عن توجه الوزارة لإعداد منظومة تموينية جديدة تتمثل في إعطاء الدعم وفقا لمستوى الظروف المادية للمواطنين، موضحا أن الآلية الجديدة تتسم بالمرونة.

وذكر " مدكور" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدعم ليس حقا مكتسبا أو إرثا لا يمكن التخلي عنه، وإنما يجب أن يكون وفقا لشروط الاحتياج والعوز، ومن ثم لابد من وجود منظومة تتيح دخول وخروج المواطن حسب متغيرات ظروفه المالية.

وذكر أنه من مميزات المنظومة الجديدة هو وصول الدعم لمستحقيه بصورة حقيقية وفقا لاشتراطات الاستحقاق بحيث يكون للمواطن الحق الدخول إلى المنظومة والخروج منها وفقا للظروف المالية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من منظومة التموين الجديدة وقاعدة البيانات الجديدة تحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وفقا للمعايير التي تحددها لجنة العدالة الاجتماعية.

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