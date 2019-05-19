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حوادث

أثناء عبور الطريق.. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها بحادث بالبحيرة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:06 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب زوجها بحادث عبور مشاه، حيث صدمته سيارة اجرة ميكروباص بطريق قرية سلامون /كوم حمادة بالبحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام بايتاى البارود والمصاب بذات المستشفى.

وتلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث عبور مشاه بطريق قرية سلامون كوم حمادة.

وبالإنتقال والفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة اجرة ميكروباص بهنيه عبدالرازق عبدالمقصود، مقيمة بقرية شابور شبور بمركز كوم حمادة، وزوجها  صلاح فرج أحمد بدر، أثناء عبورهما الطريق المشار اليه مما تسبب مصرع الأولى وإصابة الثانى.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام وجار اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاج المصاب.. والمحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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