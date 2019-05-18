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أخبار العالم

أردوغان: حل أزمة الليرة بعد انتخابات إسطنبول

السبت 18/مايو/2019 - 11:14 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الغرب يمارس ضغوطا على الليرة التركية والتضخم وأسعار الفائدة لكن هذه "المناورات" سيتم إحباطها بعد إعادة انتخابات بلدية اسطنبول في يونيو.

وأضاف أردوغان اليوم السبت، خلال جلسة حوارية مع طلبة الجامعات في اسطنبول "قبل الانتخابات الأخيرة، حاول الغرب حصارنا بممارسة الضغوط على العملة وأسعار الفائدة والتضخم".

وتابع قائلا: "كل هذه المناورات سيتم إحباطها بمجرد تخطي الانتخابات".

كانت لجنة الانتخابات التركية أمرت بإعادة الانتخابات التي جرت في مارس التي فاز بها مرشح المعارضة الرئيسي في خسارة صادمة لحزب أردوغان.

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