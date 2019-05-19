نقيب العلميين: صرف المعاشات أول قرار سأتخذه فور عودتي للنقابة

قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنه ذهب إلى النقابة لاستلام مهام عمله، مؤكدا على وجود النيابة معه، ولكن بعض أعضاء من المجلس منعوه من الدخول.



وأضاف المليجي لـ صدى البلد، أن أول قرار سوف يتخذه فور عودته للنقابة هو صرف المعاشات، مشيرا إلى أن دعوة مجلس النقابة للانعقاد خاطئ.



وتابع نقيب العلميين أنه يأمل أن تسير العملية بهدوء داخل النقابة خلال الفترة القادمة.