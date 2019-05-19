ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقيب العلميين: صرف المعاشات أول قرار سأتخذه فور عودتي للنقابة

الأحد 19/مايو/2019 - 05:09 ص
صدى البلد
محمود محسن
قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إنه ذهب إلى النقابة لاستلام مهام عمله، مؤكدا على وجود النيابة معه، ولكن بعض أعضاء من المجلس منعوه من الدخول.

وأضاف المليجي لـ صدى البلد، أن أول قرار سوف يتخذه فور عودته للنقابة هو صرف المعاشات، مشيرا إلى أن دعوة مجلس النقابة للانعقاد خاطئ.

وتابع نقيب العلميين أنه يأمل أن تسير العملية بهدوء داخل النقابة خلال الفترة القادمة.

ترشيحاتنا

منصور بن زايد يقود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ جديد في 10 سنوات

طريقة سهلة وسريعة لتجهيز الأرز المعمر للشيف عاطف علي

بينها ألفاظ سوقية وإيحاءات ..الأعلى للإعلام يرصد 29 مخالفة في لمس أكتاف ..و22 في زلزال

إيحاءات جنسية وألفاظ سوقية.. 166 مخالفة في مسلسل هوجان

نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

موعد أذان المغرب اليوم الـ14 من شهر رمضان 2019

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور