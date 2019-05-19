ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

عضو مجلس العلميين: النقيب السابق حاول اقتحام النقابة والاعتداء على الوكيل

الأحد 19/مايو/2019 - 05:25 ص
صدى البلد
محمود محسن
قال الدكتور محمود سعد عضو مجلس نقابة العلميين أن النقيب السابق حاول اقتحام النقابة بصحبة عدد من "البودي جاردات"، مؤكدا على أنه قاموا بكسر الباب الخارجي والداخلي للنقابة.

وأضاف سعد خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد انه تم الاعتداء على وكيل النقابة والدكتور عبد الغفار عزمي.

وتابع عضو مجلس نقابة العلميين أن النقيب السابق كان لديه مبلغ من النقابة يقدر ب 450 الف جنيه وخرج بتصريحات انه سوف يصرف معاشات للأعضاء.

ترشيحاتنا

لماذا تم احتساب زكاة الفطر 13 جنيها كحد أدنى.. دار الإفتاء تجيب

مسلسل ابو جبل الحلقة 13 .. محمود البزاوي يتعرض لأزمة قلبية

امتحانات أولى ثانوي .. 5 نصائح من المسئولين للطلاب قبل الامتحان بساعات

بعد تحذير مركز السموم من تحدي الموت للأطفال ..ما هو الكاتنيج؟

السوبر الإنجليزي.. مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتى في أغسطس

فرحة كبيرة عمت أرجاء الوطن.. محمد بن زايد يهنئ حاكم دبي بعقد قران أبنائه

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور