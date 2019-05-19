عضو مجلس العلميين: النقيب السابق حاول اقتحام النقابة والاعتداء على الوكيل

قال الدكتور محمود سعد عضو مجلس نقابة العلميين أن النقيب السابق حاول اقتحام النقابة بصحبة عدد من "البودي جاردات"، مؤكدا على أنه قاموا بكسر الباب الخارجي والداخلي للنقابة.



وأضاف سعد خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد انه تم الاعتداء على وكيل النقابة والدكتور عبد الغفار عزمي.



وتابع عضو مجلس نقابة العلميين أن النقيب السابق كان لديه مبلغ من النقابة يقدر ب 450 الف جنيه وخرج بتصريحات انه سوف يصرف معاشات للأعضاء.