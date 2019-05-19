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اقتصاد

البترول: توقعات بتحقيق 36 مليار جنيه من الغاز فى العام المالي المقبل

الأحد 19/مايو/2019 - 02:01 ص
حقول غاز
حقول غاز
مايكل عياد
توقع أيمن عثمان، ممثل الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية، أن يحقق قطاع الغاز الطبيعي عوائد انتاجية تبلغ 12 مليون طن خلال العام المالي المقبل بقيمة 36 مليار جنيه وبما يعادل 2 مليار دولار، مقارنة بـ 589 مليون دولار، وبما يساوي 10 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2018/2019، بقدرة انتاجية تبلغ 4 ملايين طن.

وذكر "عثمان"، في تصريحات صحفية أمس، أن ذلك النمو الكبير لمصادر مصر من الغاز الطبيعي، من المتوقع ان تنعش الخزانة العامة للدولة، فمن المتوقع أن يكون إجمالي ما سيؤؤل إليها من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الجديد سيصل إلي 91.3 مليار جنيه.

وأشار ممثل الهيئة العامة للبترول، الى أنه تم تقدير سعر خام برنت بنحو 68 دولار /برميل، مقابل 67 دولار/ البرميل بالموازنة المعتمدة العام المالي 2018 /2019، وتم حساب قيمة المنتجات البترولية المستوردة طبقا للأسعار السارية، بالإضافة إلي استبعاد حصيلة الهيئة من الخامات والمتكثفات والغاز الطبيعي والمسال من المصروفات والإيرادات بنفس القيمة لعدم تضخيم الموازنة ولتلافي ملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

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