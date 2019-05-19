الضرائب العقارية: حصرنا 3 ملايين وحدة سكنية جديدة.. فيديو

قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك لجانا تقوم بحصر الوحدات السكنية، وخاصة الوحدات الجديدة.



وأضافت "حسين"، خلال حوارها مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم حصر 3 ملايين وحدة سكنية جديدة هذا العام.



وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن هناك موقعا على الإنترنت لهيئة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات المواطنين.

