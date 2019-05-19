عضو العلميين: النقيب السابق حاول اقتحام النقابة وانسحب

قالت أميرة حسين عضو مجلس إدارة نقابة العلميين وممثل شعبة العلوم الطبية، إن النقيب السابق اقتحم النقابة وحدثت اشتباكات بين النقيب وأعضاء من المجلس.



وأضافت حسن خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن النقيب السابق حاول اقتحام النقابة بصحبة عدد من البلطجية وانسحب بعد ذلك.



وتابعت عضو مجلس نقابة العلميين، أن المجلس سيقف ضد أي محاولات أخرى وضد أي هجمات ضد النقابة.