رئيس مستثمري أسيوط: تيسير إجراءات المناطق الصناعية يدعم الاقتصاد القومي

أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن تيسير الإجراءات داخل المناطق الصناعية يساهم فى جذب استثمارات جديدة فى كافة الأنشطة الاقتصادية ، وله آثار إيجابية على الأنشطة الصناعية على مستوى المحافظات.



وذكر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تلك الإجراءات من شأنها المساهمة في دعم الصناعة الوطنية ورفع معدلات النمو الصناعى وزيادة مشاركته فى الناتج المحلى للبلاد.



وأشاد " حمزة" بقرار هيئة التنمية الصناعية، بمد المهلة الممنوحة لكافة المصانع داخل المناطق الصناعية المعتمدة لتوفيق أوضاعها حتى 30 يونيو المقبل، معتبرا أنها خطوة لتنظيم العمل داخل تلك المناطق تجنبا لاغلاق اى مصانع مستقبلا.



وأوضح أن تلك المبادرة تسهم في تسريع عمليات دمج الاقتصاد الموازى فى الرسمى و عمل جميع الأنشطة الصناعية تحت مظلة الدولة، مما يضمن لها العديد من الحوافز والمزايا التى تؤهلها لزيادة الإنتاج فضلا عن دخول المنظومة التصديرية.



تابع:"قرار الهيئة تضمن إلغاء غرامات التأخير يشجع اصحاب المصانع على سرعة تقنين أوضاعهم دون تحمل اعباء اضافية عليهم".