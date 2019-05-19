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حوادث

تنفيذ 73 قرار إزالة وحالات تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:45 ص
تنفيذ 73 قرار إزالة
تنفيذ 73 قرار إزالة وحالات تعدي على الرقعة الزراعية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهودها بمديرية أمن القليوبية، عن تأمين تنفيذ قرار إزالة (20) حالة تعدى متنوعة، وبالأقصر تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (8) حالات تعدى متنوعة، وبأسيوط، تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (11) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية، وبالإسكندرية، تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (34) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية.

جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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