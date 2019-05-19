كوكتيل إجرام.. ضبط 32 قطعة سلاح نارى بحوزة 30 متهما في حملات أمنية

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكثفة مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية . الأجهزة الأمنية.



أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (عدد 32 قطعة سلاح نارى بحوزة 30 متهما)، و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (51423) حكم قضائى متنوع، و فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (83) قضية مخدرات بحوزة (90) متهم.



فيما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، عن ضبط (33) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، (2) هارب من تنفيذ حكم المراقبة، و ضبط (11) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار- 10 قطع سلاح أبيض)، و ضبط (284) دراجة نارية مخالفة، و ضبط (26370) مخالفة مرورية متنوعة ، (1532) مخالفة مرافق متنوعة.



وفى سياق متصل تم فحص (82) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (5) منهم، و ضبط (23) قضية مصنفات متنوعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.