تصل إلى فقدان الوعي.. أعراض انتبهى لها إذا ظهرت على طفلك أثناء الصيام

مع إرتفاع درجات الحرارة، يتعرض الكثير من الأطفال إلى خطر الجفاف والإجهاد، وهناك العديد من العلامات الطبية فى حالة ظهورها يجب على الطفل أن يفطر.



قال الدكتور يوسف سعد إستشارى طب الأطفال، إنه مع ارتفاع درجة الحرارة يشعر الكثير من الأطفال ببعض الدوار، وأحيانا قد يصل الأمر إلى فقدان الطفل للوعى بسبب هبوط مفاجىء فى الدورة الدموية للطفل وفقدان الوعي أو هبوط فى سكر الدم لدى الطفل.



ولتجنب حدوث مضاعفات للطفل يجب تقديم الكثير من السوائل للطفل ما بين الإفطار والسحور وتأخير وجبة السحور قدر الإمكان

وتجنب التعرض الطفل المباشر فى أوقات الظهيرة للشمس المباشرة ومحاولة غسل وجه الطفل وأطرافه بالماء الفاتر باستمرار لترطيب جسم الطفل والتقليل من درجة الحرارة.