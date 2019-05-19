ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: ظروف المواطن متغيرة ومنظومة الدعم الجديدة في مصلحته

الأحد 19/مايو/2019 - 03:04 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
حسن رضوان
ثمن هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في إعداد قائمة جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التي تسمح بدخول الأولى بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج.

وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القائمة جاءت نتيجة التصريحات والمطالبات التي صدرت مني شخصيًا وصدرت من عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن ووجود منظومة مرنة تسمح بدخول وخروج المواطن القادر والمستحق سيكون لها مردود إيجابي على الصالح العام.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الظروف الاقتصادية غير ثابتة وتتغير من يوم إلى آخر فمن الممكن أن تكون الظروف الاقتصادية للمواطن بعد فترة لا تحتاج إلى عدم والعكس صحيح.

كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، قال إن الوزارةن منظومة دعم جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات تسمح بدخول الأولى بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج.

وأوضح مستشار وزير التموين، خلال حواره مع "صدى البلد"، أن منظومة التموين الجديدة ستكون مرنة لتسمح بدخول المواطن حسب ظروفه المالية، فإن ساءت الظروف وأصبح ضمن الأولى بالرعاية يمكنه الدخول وفي حال تحسن ظروفه يخرج.

ترشيحاتنا

عماد النحاس من أسوان إلى تدريب الأهلي .. رحلة تألق عمدة دفاع الأحمر في سطور

صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور أبو العينين وأحمد موسى..صور

بسبب محمد صلاح.. مشجع يقتحم المؤتمر الصحفي لـ مانشستر سيتي.. فيديو

احنا بنغرق .. نجاة مركب استغاثت بـ الإنقاذ النهرى فى الجيزة

إدراجها تأخر 20 سنة.. الجبير: الحرس الثوري منظمة إرهابية والعالم يدرك

السوبر الإنجليزي.. مواجهة مرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتى في أغسطس

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور