برلماني: ظروف المواطن متغيرة ومنظومة الدعم الجديدة في مصلحته

ثمن هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في إعداد قائمة جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التي تسمح بدخول الأولى بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج.



وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القائمة جاءت نتيجة التصريحات والمطالبات التي صدرت مني شخصيًا وصدرت من عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن ووجود منظومة مرنة تسمح بدخول وخروج المواطن القادر والمستحق سيكون لها مردود إيجابي على الصالح العام.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الظروف الاقتصادية غير ثابتة وتتغير من يوم إلى آخر فمن الممكن أن تكون الظروف الاقتصادية للمواطن بعد فترة لا تحتاج إلى عدم والعكس صحيح.



كان الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، قال إن الوزارةن منظومة دعم جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات تسمح بدخول الأولى بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج.



وأوضح مستشار وزير التموين، خلال حواره مع "صدى البلد"، أن منظومة التموين الجديدة ستكون مرنة لتسمح بدخول المواطن حسب ظروفه المالية، فإن ساءت الظروف وأصبح ضمن الأولى بالرعاية يمكنه الدخول وفي حال تحسن ظروفه يخرج.