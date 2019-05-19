عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19/ 5/ 2019



مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يدفعك للاهتمام اليوم بمعرفة أصل الأشياء وتكتسب جديدا.

ماليا: الظروف مواتية وتسمح لك بتحقيق التقدم والمكاسب في كل خطوة.



الثور

من 21/4 إلى 21/5



ماليا: القمر في منزل المدخرات يعدك اليوم بتحسن الظروف كثيرا وتدير النواحي المادية جيدا.

مهنيا وعاطفيا: المريخ في منزل العلاقات يجعلك تحسن التصرف مع زملاء أو رؤساء العمل وتعرف كيف تؤثر في الآخر.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6



مهنيا واجتماعيا: تميل للتعامل بحسم مع أنماط مختلفة من البشر، فقط لا تستجب لمن يريد أن يزج بك في مشاحنات لا طائل من ورائها.



عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7



مهنيا واجتماعيا: قد تكون هناك فرصة لتحريك مسألة عالقة، فلا تضيعها، وتستطيع أن تنظم أفكارك وأن تعمل بدقة.

صحيا: القمر في منزل الصحة والوقت مناسب للاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأقارب.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8



عاطفيا: القمر في منزل الحب ويساعدك على تحقيق التفاهم مع من تحب بالنظرة وتملؤك المشاعر.

مهنيا واجتماعيا: تعمل بحماس وتعبر اليوم عن مشاعر نقية لمن حولك وتتقدم بلا خوف.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9



اجتماعيا: يطالبك الفلك أن تتذكر أن الغضب يورث الحزن وعليك أن تتخلص من أفكارك السلبية.

عائليا: القمر في مربع برجك وعليك أن تقاوم التشوش والعدائية.. كن هادئا إذا أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10



عائليا: القمر في منزلك الثالث قد يجعلك اليوم أكثر إحساسا بمن حولك وتتأثر بهم وتؤثر فيهم.

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تعرض وجهة نظرك بلطف ويقبلها الآخرون لذلك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11



ماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على الأمور المالية، فقط تأن في حساباتك.

عاطفيا ومهنيا: الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في توقيع أوراق أو عقود.



القوس

من 23/11 إلى 21/12



مهنيا وماليا: اليوم تتخفف من الضغوط وتدير شئونك بنجاح.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك وقد يجعلك تكسب الإعجاب بسهولة.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1



اجتماعيا وعائليا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لتتأمل حياتك واليوم مناسب لمراجعة نفسك ودراسة سلوك الآخرين.

صحيا: ينصحك الفلك بالسرية والكتمان ويجب أن تراقب سلوكك الصحي وأن تركز على ما يحقق لك فائدة.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2



مهنيا: اليوم مناسب لتنمية أعمال أو مشروعات وتكسب دعم زملاء ورؤساء العمل بسهولة.

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإفادة أصحابك بنصائح مهمة وتستفيد منهم في المقابل.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3



مهنيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بالتقدم ومقاومة حساسيتك الشديدة ولا تدع النقد يشل حركتك.

عائليا: اليوم عليك أن تركز على دورك العائلي بدون تذمر.. تستطيع أن تقوم بواجبك على أكمل وجه.



تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال الكثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة مردودها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".وكشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الأحد 19 مايو ٢٠١٩، على النحو التالي: