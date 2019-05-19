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فن

قمر هادي .. علا الشافعي: هاني سلامة يطور من نفسه.. ورؤوف عبد العزيز مخرج شاطر

الأحد 19/مايو/2019 - 09:33 ص
صدى البلد
قسم الفن
أشادت الناقدة الفنية علا الشافعي بمسلسل "قمر هادي" بطولة هاني سلامة وإخراج رؤوف عبد العزيز، الذي يتم عرضه خلال السباق الرمضاني الحالي عبر شاشة قناة ONE، مشيرة إلي أنه المسلسل جيد جدا هذا إلي جانب أنه أظهر أداءً متميزًا لهاني سلامة وأنه يتطور بشكل ملحوظ في الأداء والإحساس فضلا عن وجود حالة من التناغم والكيمياء الخاصة بين هاني ورؤوف.

وأضافت لـ صدى البلد: "رؤوف عبد العزيز استطاع أن يجمع بين التصوير والإخراج وهذا الأمر يحسب في صالحة وأثبت أنه مخرج موهوب وشاطر جدا وعلى درجة عالية من الوعي فيما يقدمه للجمهور كذلك لديه مهارة واضحة في توزيع الأدوار بشكل سليم".

وشهد العمل حالة من الترقب لأحداثه من الجمهور منذ الحلقة الأولى نظرا للغموض والتشويق الذي واكب العمل ودفع الجمهور إلى متابعته بحالة من الشغف والتشوق لأحداثه فى كل حلقة والتى اعتمدت على إنهاء الحلقات بالعديد من علامات الاستفهام التى تجبر المشاهد على متابعة الحلقة تلو الأخرى لمعرفة الاحداث المتلاحقة لبطل العمل هادى اب والمكارم خاصة مع خلو الحلقات من المط والتطويل وهو ما جعل حلقات العمل يتصدر نسب المشاهدة عند الجمهور منذ الحلقة الأولى خاصة مع اعتماد المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم صورة للعمل تضاهى الأعمال السينمائية الكبيرة إضافة إلى الحبكة الدرامية المتميزة لإسلام حافظ مؤلف العمل.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.

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