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رياضة

المصري يواصل استعداداته لمباراة الإنتاج ومعسكر مغلق بالسويس الاثنين

الأحد 19/مايو/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، السبت، تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بفريق الانتاج الحربي والمقرر اقامتها في العاشرة مساء الثلاثاء المقبل على استاد الجيش بالسويس.

وقبيل بدء المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين حرص إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على الاجتماع بلاعبيه، مؤكدًا لهم ضرورة التركيز التام في مباراة الانتاج الحربي، مضيفًا أن الفوز في المباراة يقترب بالفريق أكثر وأكثر من حصد المركز الرابع مبكرا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى التي تنافس المصري على المركز الرابع.

وخصص الجهاز الفني المران، للتركيز على النواحي الخططية الملائمة لايقاف مفاتيح خطورة فريق الانتاج الحربي من ناحية ، وكذلك استغلال نقاط ضعفه من ناحية أخرى ، هذا ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بالسويس اعتبارا من  الاثنين ، فيما سيلتقي فريق المصري تحت 21 عامًا مساء اليوم الأحد بدون جمهور على الاستاد مع فريق الجمارك في تجربة ودية يسعى من خلالها الكابتن ايهاب جلال للاطمئنان على اللاعبين.
المصري يواصل استعداداته لمباراة الإنتاج ومعسكر مغلق بالسويس الاثنين
المصري يواصل استعداداته لمباراة الإنتاج ومعسكر مغلق بالسويس الاثنين
المصري يواصل استعداداته لمباراة الإنتاج ومعسكر مغلق بالسويس الاثنين

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