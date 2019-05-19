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أخبار العالم

ترويج للابتذال.. الحرس الثوري الإيراني يعتقل عارضات أزياء

الأحد 19/مايو/2019 - 12:10 ص
نساء بالزي الاسلامي
نساء بالزي الاسلامي في إيران
رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الحرس الثوري شنت حملة على 3 دور لتصميم الأزياء بحجة أنها غير قانونية، واتهم الحرس الثوري شركات الأزياء وعارضاتها بمخالفة الزي الإسلامي للمرأة .

ونقلت وكالة "فارس" عن محسن كريمي القائد في الحرس الثوري بمدينة أراك بوسط إيران قوله إن العاملين في دور الأزياء اعتقلوا "لترويجهم للابتذال" بعدة طرق منها نشر صور العارضات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت عن كريمي قوله "على أولئك الذين يستخفون بالأعراف ويعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يريدون في فضاء الإنترنت أن يعلموا أن يد القانون ستطالهم إن عاجلا أو آجلا"، بينما لم يشر المسؤول الإيراني إلى عدد المعتقلين.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" فإن السلطات الإيرانية داهمت أكثر من مرة دور لعرض الأزياء ووكالات تنشر صور للمرأة ترتدي ملابس على الطارز الغربي.

وحذر مسئولون إيرانيون أكثر من مرة من تأثر الثقافة الغربية لا سيما الأمريكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الترفيه باعتباره يشكل تهديدا للقيم الإٍسلامية.

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