بطاقة التموين ليست إرثا.. مقترح لمنع امتلاكها مدى الحياة.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لدخول مواليد جديدة.. مضاعفة الدعم للمواطنين ضرورة لضمان حياة كريمة

عضو اقتصادية البرلمان يطالب بزيادة دعم المواطن حتى يصل لـ 250 جنيها

برلماني: منظومة الدعم الجديدة تتيح دخول المواليد الحديثة

نائب: ظروف المواطن متغيرة ومنظومة الدعم الجديدة في مصلحته

شهدت الفترة الأخيرة خطوات قوية من جانب الحكومة لتعزيز دعم المواطن المصري وتمنع وصول الدعم لغير المستحقين، تمثلت هذه الخطوات في سعي الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، الذي قال إن وزارته تعد منظومة دعم جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات تسمح بدخول الأولي بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج.وأوضح مستشار وزير التموين، خلال حواره مع "صدى البلد"، أن منظومة التموين الجديدة ستكون مرنة بحيث تسمح بدخول المواطن حسب ظروفه المالية، فإن ساءت الظروف وأصبح ضمن الأولى بالرعاية يمكنه الدخول وفي حال تحسن ظروفه يخرج.وحول هذا الأمر، علق عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على تصريح وزارة التموين بإعداد منظومة دعم جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات تسمح بدخول الأولي بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج، مطالبًا بأن يكون مقدار دعم المواطن بقدر 250 جنيها.وعقب"الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا التصريح جاء نتيجة التصريحات الخاصة بأعضاء مجلس النواب بالتأكيد على دخول المواطنين الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذا التصريح لابد أن يكون دقيقًا في خروج الأشخاص القادرين حيث لابد أنه لابد أن يؤكد على خروج الأشخاص التي تنطبق عليهم شروط تنقية بطاقات التموينية.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أنه لابد مضاعفة الدعم للأشخاص الأكثر احتياجًأ نظرًا لخروج القادرين من الدعم، مؤكدة ضرورة عدم المماطلة في إضافة المواليد الحديثة ومراعاة الظروف الاقتصادية لدى المواطنين.وأيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، ما صرحت به وزارة التموين بإعداد منظومة دعم جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات تسمح بدخول الأولي بالرعاية وخروج المكتفي أو غير المحتاج.وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المنظومة صحيحة بنسبة 100%، وأنها ستسمح بدخول مواليد حديثة لدعم مما سيصب في مصلحة المواطن في المقام الأول والدولي من جهة أخرى.وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان جميع الوزارات بالتعاون الفعال للتأكد من البيانات الخاصة بالمواطنين القادرين لضمان دخول المواطن المستحق الدعم وخروج الغير مستحق، مؤكدًا على أن من الواجب على الدولة العمل جاهدًا لصالح المواطن البسيط ودعمة بكل قوة.وفي السياق ذاته ثمن هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في إعداد قائمة جديدة بعد الانتهاء من قاعدة البيانات التي تسمح بدخول الأولي بالرعاية وخروج المكتفي او غير المحتاج.وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القائمة جاءت نتيجة التصريحات والمطالبات التي صدرت مني شخصيًا وصدرت من عدد من أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن ووجود منظومة مرنة تسمح بدخول وخروج المواطن القادر والمستحق سيكون لها مردود إيجابي على الصالح العام.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن الظروف الاقتصادية غير ثابتة وتتغير من يوم إلى آخر فمن الممكن أن تكون الظروف الاقتصادية للمواطن بعد فترة لا تحتاج إلى دعم والعكس صحيح.