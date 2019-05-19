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ديني

حدث في 14 رمضان .. وضع حجر الأساس للجامع الأزهر.. ووفاة محمد علي الكبير

الأحد 19/مايو/2019 - 12:53 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
من أهم أحداث الرابع عشر من شهر رمضان، وفاة محمد علي الكبير حاكم مصر فى عام 1265هـ، ووفاة مظفر الدين كوكبورى 630 هـ، وهو أحد كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبى ضد الصليبيين، ووضع حجر الأساس للجامع الأزهر عام 264هـ.

وفاة مظفر الدين كوكبوري

في 14 من رمضان 630هـ، الموافق 24 من يونيو 1233م: توفى مظفر الدين كوكبوري، أمير إربل، واحد من كبار القادة الذين شاركوا صلاح الدين الأيوبي في جهاده ضد الصليبيين.

ولاية السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 14 من رمضان 748هـ الموافق 18 من ديسمبر 1347م، تولى السلطان حسن بن الناصر محمد قلاوون الحكم صغيرًا، ولم يكن مطلق اليد في تصريف شئون الدولة، وهو صاحب أعظم أثر إسلامي في مصر، المعروف باسم مدرسة السلطان حسن.

سيطرة المسلمين على سرقوسة

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 264هـ الموافق 19 مايو 878م ، سيطر المسلمون على مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية.

وضع حجر الأساس للجامع الأزهر

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 359هـ الموافق 20 يوليو 970م وضع حجر الأساس والبدء في بناء الجامع الأزهر بالقاهرة ، وتم بناؤه في نحو سنتين تقريبًا.

وفاة محمد علي باشا

في الرابع عشر من شهر رمضان عام 1265هـ، الموافق 3 أغسطس 1849م توفي محمد علي باشا الكبير حاكم مصر.

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