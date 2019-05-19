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بين الناس

مواطن يستغيث بـ وزيرة الصحة: لا أملك ثمن الدواء ونفسى أتعالج على نفقة الدولة

الأحد 19/مايو/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن جمال أحمد توفيق، عبر خدمة شكاوى موقع صدى البلد، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمساعدته في العلاج على نفقة الدولة.

قال جمال أحمد توفيق في سالته من خلال شكاوى صدى البلد: "أبلغ من العمر 53 عامًا، وأقيم فى شارع الصديق بنى عطية بنى سويف، أعانى من تليف بالكبد وروماتيزم ولا أقدر على العمل ولا توفير ثمن العلاج، وظروفي المعيشية صعبة، وأعول ثلاثة أطفال وأنا رجل مريض ولا أقدر على العمل، بالإضافة إلى أننى أسكن في منزل مبنى بالطوب اللبن ومعرض للسقوط فى أى لحظة".

وناشد جمال وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مساعدته فى العلاج ومصاريف المعيشة.

وللتواصل مع الحاله الاتصال على الأرقام الآتية 01282729261 او 01010657294 .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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