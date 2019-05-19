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بين الناس

سكان شارع عبد العزيز فهمى بمصر الجديدة يشكون من تراكم القمامة

الأحد 19/مايو/2019 - 04:00 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا سكان شارع عبد العزيز فهمى فى مصر الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وعدم وجود صناديق للقمامة بالشارع.

وقال السكان فى رسالتهم: "تراكم القمامة تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والذباب والحشرات".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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