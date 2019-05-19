سكان شارع عبد العزيز فهمى بمصر الجديدة يشكون من تراكم القمامة

شكا سكان شارع عبد العزيز فهمى فى مصر الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وعدم وجود صناديق للقمامة بالشارع.



وقال السكان فى رسالتهم: "تراكم القمامة تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والذباب والحشرات".



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