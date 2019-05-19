أهالى شارع اللاسلكى بـ المعادي: الكلاب الضالة تطاردنا في الشوارع

استغاث أهالى شارع اللاسلكى متفرع من شارع النصر بالمعادى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة، مما يهدد رواد المنطقة بالتعرض لحالات العقر.



وقال الأهالى فى رسالتهم، إن الكلاب الضالة منتشرة بعدد كبير فى شارع اللاسلكى وتطارد المارة، خاصة بالليل مسببة الرعب لأهالي المنطقة.



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