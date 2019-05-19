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بين الناس

أهالى شارع اللاسلكى بـ المعادي: الكلاب الضالة تطاردنا في الشوارع

الأحد 19/مايو/2019 - 07:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث أهالى شارع اللاسلكى متفرع من شارع النصر بالمعادى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود عدد كبير من الكلاب الضالة، مما يهدد رواد المنطقة بالتعرض لحالات العقر.

وقال الأهالى فى رسالتهم، إن الكلاب الضالة منتشرة بعدد كبير فى شارع اللاسلكى وتطارد المارة، خاصة بالليل مسببة الرعب لأهالي المنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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