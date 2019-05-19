أم لأهل الخير: بنتي مريضة بضمور عضلات وتحتاج إلى علاج وكرسي متحرك

تعانى سلمى عبدالوهاب، صاحبة الـ 12 عاما، وتقيم فى شارع سعد نصار من سوق العمارنة الوراق الجيزة، من ضمور عضلات فى يديها وقدميها، وتحتاج إلى كرسى متحرك يساعدها على الحركة.



تقول والدتها فى رسالتها لخدمة شكاوى صدى البلد: "بنتى من صغرها تعبانة، وعندها ضمور فى العضلات، حاولت أعالجها، ورحت لأكثر من دكتور، لكن ظروفنا المادية مكانتش بتسمح إننا نعملها عملية جراحية، وبقالنا أكتر من سنة مروحناش لدكاترة بسبب قلة الفلوس، والعيشة الصعبة، خصوصًا أنى مطلقة، ووالدها شايل إيده وأنا اللى بصرف على البنت".



واختتمت: "أناشد أهل الخير والجمعيات الخيرية، تبني حالتها ومساعدتها على مصاريف العلاج نظرًا لظروفنا المعيشية الصعبة والحصول على كرسي متحرك".



وللتواصل مع الحالة الاتصال على رقم 01099525054 .



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