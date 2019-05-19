بحضور أبو العينين وكرم جبر وشخصيات عامة وإعلامية.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي

فى جو ساده البهجة والألفة، نظمت شبكة قنوات وموقع صدى البلد برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حفل إفطارها السنوي للعاملين بشبكة القنوات والموقع الإخباري.



حرص "أبو العينين"، على مشاركتهم فى حفل الإفطار والترحيب بالحضور والتقاط الصور التذكارية.



شهد حفل الإفطار حضور مكثف من عدد من الشخصيات العامة والإعلامية وعلى رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، ، والإعلامى الكبير أحمد موسى، الكاتب الصحفي أحمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، الكاتب الصحفي خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.



كما حضر حفل الإفطار الإعلامى الرياضى الكبير أحمد شوبير، والكاتب الصحفى حمدى رزق، الكاتب الصحفى أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ،الكاتب الصحفى محمد البهنساوى رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، الفنانة ليلى عز العرب، الإعلامية سالي حماد وياسمين فهمي، معتز البطاوى المدير الإدارى لشبكة قنوات صدى البلد، محمد مبروك مدير الإدارة المالية بشبكة قنوات صدى البلد، حسام السنهوري المستشار القانونى لشبكة صدى البلد، مدحت عادل مدير الإنتاج بقناة صدى البلد، أحمد مجدى مذيع بقناة صدى البلد، رشا مجدي مذيعة بقناة صدى البلد، لميس سلامة مذيعة بقناة صدى البلد، الإعلامية دينا رامز، تامر الجمال مدير الديكور بقناة صدى البلد، وليد كمال مدير الاضاءة بالقناة ، محمد يونس مدير الإخراج بالقناة، وأعضاء نقابة الصحفيين حماد الرمحي ومحمود كامل، ومذيعي برنامج إنبوكس، بالإضافة إلى كوكبة من الإعلاميين والصحفيين.