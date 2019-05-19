تامر عبد الحميد: المباريات النهائية سهلة.. ودور كبار الزمالك مهم.. فيديو

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن المباريات النهائية في البطولات تكون أسهل من سابقتها، في إشارة لمواجهة الزمالك مع نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، بذهاب نهائي الكونفيدرالية.



قال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن النهائي يكون أسهل لأن الفريق يكون تجاوز كل المراحل الصعبة ويتبقى فقط مرحلة أخيرة.



وواصل أن الجهاز الفني للزمالك عليه دور أيضًا في تأهيل اللاعبين نفسيًا بشكل جيد، لكن يبقى الدور الأكبر على اللاعبين.