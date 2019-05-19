ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تامر عبد الحميد: المباريات النهائية سهلة.. ودور كبار الزمالك مهم.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 03:57 ص
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
عمرو ابوبكر
أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن المباريات النهائية في البطولات تكون أسهل من سابقتها، في إشارة لمواجهة الزمالك مع نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، بذهاب نهائي الكونفيدرالية.

قال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن النهائي يكون أسهل لأن الفريق يكون تجاوز كل المراحل الصعبة ويتبقى فقط مرحلة أخيرة.

وواصل أن الجهاز الفني للزمالك عليه دور أيضًا في تأهيل اللاعبين نفسيًا بشكل جيد، لكن يبقى الدور الأكبر على اللاعبين.

ترشيحاتنا

يدرس الأمر بعناية.. 3 عروض احتراف لــ مؤمن زكريا

أرنولد شوارزنيجر يتلقى ضربة قوية من الخلف.. ورد فعل غريب من النجم الأمريكي.. فيديو

احنا بنغرق .. نجاة مركب استغاثت بـ الإنقاذ النهرى فى الجيزة

عضو اقتصادية البرلمان يتوقع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

تامر عبد الحميد يكشف نقاط قوة وضعف نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك .. فيديو

امتحانات أولى ثانوي .. 14 خطوة للتعامل مع منصة الامتحان بنجاح

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور