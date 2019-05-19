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التمثيل جعلني سفيرة لمصر.. شيرين: حب الناس لي فضل من ربنا.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة شيرين إن التمثيل سبب شهرتها، وجعلها سفيرة لمصر "في كل البلاد التي تذهب إليها.

وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» ويقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل: "حب الناس لي كفنانة فضل من ربنا، وأنا كافحت وتعبت جدًا في تمثيل كل دور".

وتابعت: "دائمًا الممثل اللي مش مالك أدواته تلاقيه ميقدرش يوصل أداءه أو صوته أو إحساسه.. التمثيل مبقاش فيه تنوع في الأصوات داخل الدور ومتعرفش الممثل هو بيتخانق ولا في دور رومانسي ولا إية".

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