عشان بحبه.. الفنانة شيرين: سميت أخويا على اسم هذا الفنان

كشفت الفنانة شيرين، سر تسميتها لشقيقها الأصغر بعماد، وقالت "كنت أعشق الفنانين عماد حمدي وكمال الشناوي ورشدي أباظة".



وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "جعلت أمي تسمي أخي الأصغر (عماد) عشقًا في الفنان الكبير، وحالفني الحظ بالعمل معه".



وتابعت: "أنا نشأت في بيئة شعبية بشبرا، ووالدتي كانت ست بيت وعلمتني كل حاجة، من خياطة، وطبخ، وغيرها من المهارات".