لا أحب الكذب.. شيرين تكشف عن اسمها الحقيقي على الهواء

قالت الفنانة شيرين إن اسمها الحقيقي أشجان محمد السيد عزام، وإن شخصيتها خجولة جدًا.



وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن "شيرين شخصيتها مختلفة عن أشجان، واستطعت الحفاظ على ملامحها طوال رحلتها الفنية".



وتابعت: "لا أحب الكذب أبدًا، ولا يوجد أبيض أو أسود في الكذب، والسر في الحفاظ على ملاحمي أني عمري ما جوعت أو غيرت من أي حد"، مضيفة: "راضية دائمًا بحياتي ولدي قناعة بكل حاجة".



