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فن

نهائي الكونفدرالية.. وليد فواز يدعم الزمالك أمام نهضة بركان: روحنا معاك

الأحد 19/مايو/2019 - 05:23 ص
وليد فواز
وليد فواز
محمد بدران
دعم الفنان وليد فواز، نادى الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبل مباراة الفريق أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكتب فواز قائلًا: " «‏روحنا_معاك_يا_زمالك».

ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية اليوم الاحد في مباراة الذهاب بالمغرب على أن يقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل، فى برج العرب بالاسكندرية.
نهائي الكونفدرالية.. وليد فواز يدعم الزمالك أمام نهضة بركان: روحنا معاك
نهائي الكونفدرالية.. وليد فواز يدعم الزمالك أمام نهضة بركان: روحنا معاك

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نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

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