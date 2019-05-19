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أرنولد شوارزنيجر يتلقى ضربة قوية من الخلف.. ورد فعل غريب من النجم الأمريكي.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 03:13 ص
لحظة ضرب أرنولد شوارزنيجر
لحظة ضرب أرنولد شوارزنيجر
رحيم يسري
تعرض النجم الهوليودي القوي أرنولد شوارزنيجر إلى ضربة مفاجئة من الخلف طرحته أرضا أثناء قيامه بالتقاط صور سيلفي مع الجماهير في جنوب إفريقيا.

وتعرض نجم أفلام القوة والحركة البالغ 71 عامًا للضربة عندما كان يشارك في التحكيم لمسابقة للمصارعة باسم أرنولد كلاسيك أفريكا للهواة في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

ويرصد المقطع أحد الأشخاص وهو يقفز في الهواء ويركل شوارزنيجر بقدميه من الخلف، ليسقط النجم الأمريكي، حاكم ولاية كاليفورنيا السابق، على الأرض.

وقام الأمن الخاص بأرنولد على الفور بالإمساك بالمهاجم الذي لم يتم الكشف عن هويته، أو الدافع من وراء فعلته.

من جانبه، قال أرنولد إنه اعتقد في بادئ الأمر أن حشدا من المعجبين احتك به فقط، قبل أن يتبين له أنها ركلة بعد مشاهدته للفيديو، وقال على تويتر: "أشكركم على اهتمامكم، لكن لا يوجد ما يدعو للقلق. اعتقدت أن ما حدث بسبب الحشد وهو يحدث لي كثيرًا.

وتابع: "أدركت فقط أنني تعرضت للركل عندما رأيت الفيديو مثلكم جميعًا.. أنا سعيد لأن الغبي لم يقاطع تصوير سناب شات الخاص بي".

وتسلل الشاب مسرعا ليهاجم أرنولد من الخلف بقدميه مستغلا انشغال الأخير بالتقاط سيلفي سناب شات، واكتفى أرنولد بالنظر للشاب وبدا أنه مذهولا مما حدث لكن الضربة ورغم قوتها لم تسقطه أرضا.

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