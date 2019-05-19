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فن

الزمالك ونهضة بركان.. عمرو عرفة يوجه رسالة لـ شعب المغرب قبل نهائي الكونفدرالية

الأحد 19/مايو/2019 - 04:25 ص
عمرو عرفة
عمرو عرفة
محمد بدران
وجه المخرج عمرو عرفة رسالة للشعب المغربي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قبل مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

وكتب عمرو عرفة تغريدة قال فيها: "‏شكر واجب لشعب ‎#المغرب علي حسن استضافة فريق ‎#الزمالك ودعوتهم للجمهور علي الإفطار.. تعظيم سلام ‎#روحنا_معاك_يا_زمالك".

ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الافريقية اليوم الأحد فى مباراة الذهاب بالمغرب، على أن يقام الإياب الأسبوع المقبل فى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الزمالك ونهضة بركان.. عمرو عرفة يوجه رسالة لـ شعب المغرب قبل نهائي الكونفدرالية

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