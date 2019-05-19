انطلاق أولى فعاليات المقهى الثقافى بأسوان لإحياء ليالي رمضان.. صور

شهد قصر ثقافة أسوان إنطلاق أولى فعاليات المقهى الثقافى، ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لإحياء الليالى الرمضانية خلال الشهر الكريم .



وتضمنت فعاليات المقهى الثقافى إلقاء محاضرة عن " إحترام حقوق الإنسان" لعماد عزت الذى أشار إلى أنه يختلف مستوى الإحترام تبعًا لرؤية الفرد وإحترامه لذاته ، وعدم إحترام الحقوق له أثر على المجتمع وقد يؤدى إلى ظهور العديد من المشاكل الإجتماعية نتيجة السلوك العدائى الذى يظهر فى صورة عدم إحترام الآخر ، وعلى النقيض فإن إحترام الآخرين يوفر جو من الترابط الإجتماعى اللازم لتربية الأجيال بشكل صحيح فى أجواء صحية ملائمة للتنشئة مما يدعو إلى الترابط واحترام القيم الإنسانية وهو ما يجنب بدوره المجتمع من تفشى الأخلاق العدائية مثل السرقة والإغتصاب والتعدى على الغير وغيرها من التجاوزات التى تبنى على عدم الإحترام لحرية الغير .



وأعقب ذلك تنظيم ورشة حكى "حكايات جدتى" أدارتها منى صبرى باحثة بأطلس فلكلور حيث أشارت إلى أنه الجدة كانت تروى للأطفال قبل النوم حكايات لترسخ فى عقولهم فكرة وهدفًا جميل ولتعلمهم فكرة جديدة دون ألزامهم بتنفيذها ، بجانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الريفى وعبده الشنهورى .



كما تم تنظيم أكتشاف مواهب فى "إلقاء الشعر والغناء " للأطفال ، وفى الختام قدم عرض لفرقة الإنشاد الدينى .



ومن المقرر أن تضمن فعاليات المقهى الثقافى تنظيم (8) فعاليات تستمر حتى يوم 29 مايو الموافق 20 رمضان وتضم مجموعة متنوعة من الفعاليات منها عروض كورال ، وعروض موسيقى عربية ، وإنشاد دينى ، ومحاضرات ، وأمسيات شعرية ، وورش فنية ، وإكتشاف مواهب ، ومعارض فنية .