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فن

علامة استفهام الحلقة 13.. محمد رجب يعترف بحبه لـ مريهان حسين

الأحد 19/مايو/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
شهدت الحلقة الـ13 من مسلسل "علامة استفهام"، صفح "نوح" والذى يقدمه محمد رجب لـ"صباح"، والتى تجسد شخصيتها كوكى، وذلك بعدما طلبت أن تتحدث معه، لتخبره بأنها تحب شخص من عائلة كبيرة، فى إشارة منها لحبها له، الأمر الذى أخرجه عن شعوره بصفعها على وجهها

وتوالت الأحداث حتى أجرى "نوح" اتصال بـ "رحاب" ميرهان حسين، وطلب مقابلتها لتناول العشاء سويا بأحد المطاعم، وأثناء الحديث بينهما ، نفت "رحاب" عن وجود أى علاقة بينها وبين شقيقه جاسر، لينتهى اللقاء بإعتراف "نوح" بحبه لها.

"علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى،

المسلسل يحقق نسب مشاهدة جيدة وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

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