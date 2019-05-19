إيمي سالم لـ عادل إمام: مفتقدينك جدا في رمضان السنة دي

حرصت إيمي سالم، على تهنئة الفنان عادل امام بعيد ميلاده، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت إيمي: "كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا زعيم، حقيقي مفيش كلام يقدر يوصف حبنا الكبير ليك، كل شخص اتعلم منك فنان كبير أو صغير كلنا اتعلمنا من خبرتك، مفتقدينك جدا في رمضان السنة دي، وبإذن الله تعوض ده في كل سنة".



وغاب النجم الكبير عادل إمام عن السباق الرمضانى هذا العام، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذى كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الحالى، وخلال الـ 7 أعوام الماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية من إخراج رامي إمام هى "فرقة ناجى عطالله"، "العراف"، "صاحب السعادة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "مأمون وشركاه"، "عفاريت عدلى علام" ومسلسل عوالم خفية.

