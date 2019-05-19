ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي

الأحد 19/مايو/2019 - 02:56 ص
الكاتب الصحفى أحمد
الكاتب الصحفى أحمد صبرى
طارق موسى - عز حسين - عمرو السيد - احمد بيسو
فى جو سادته البهجة والألفة، نظمت شبكة قنوات وموقع صدى البلد برئاسة رجل الاعمال محمد ابو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، حفل إفطارها السنوي للعاملين بشبكة القنوات والموقع الإخبارى، والذى حرص خلاله الكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى على مشاركتهم فى حفل الإفطار.

شهد حفل الإفطار حضورا مكثفا من عدد من الشخصيات العامة والإعلامية وعلى رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح المشرف العام على شبكة قنوات وموقع صدى البلد، ، والإعلامى أحمد موسى، والكاتب الصحفى احمد صبرى رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخبارى، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة موسسة الاهرام، والكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، ، الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار وعضو مجلس نقابة الصحفيين والكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.

كما حضر حفل الإفطار الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، والكاتب الصحفى حمدى رزق، الكاتب الصحفى احمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف ،الكاتب الصحفى محمد البهنساوى رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم، الفنانة ليلى عز العرب، الإعلامية سالي حماد وياسمين فهمي، معتز البطاوى المدير الإدارى لشبكة قنوات صدى البلد، محمد مبروك مدير الإدارة المالية بشكبة قنوات صدى البلد، حسام السنهورى المستشار القانونى لشبكة صدى البلد، مدحت عادل مدير الانتاج بقناة صدى البلد، احمد مجدى مذيع بقناة صدى البلد، رشا مجدى مذيعة بقناة صدى البلد، لميس سلامة مذيعة بقناة صدى البلد، الاعلامية دينا رامز، تامر الجمال مدير الديكور بقناة صدى البلد، وليد كمال مدير الاضاءة بالقناة ، محمد يونس مدير الإخراج بالقناة، واعضاء نقابة الصحفيين حماد الرمحى ومحمود كامل، ومذيعى برنامج انبوكس، بالإضافة إلى كوكبة من الاعلاميين والصحفيين.
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي
بحضور أبو العينين وأحمد صبرى وشخصيات عامة.. صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوي

ترشيحاتنا

بعد هجوم الحوثيين على محطات النفط.. الملك سلمان يدعو قادة العرب والمسلمين لقمتين طارئتين في مكة

صدى البلد تنظم حفل إفطارها السنوى بحضور أبو العينين وأحمد موسى..صور

الضرائب العقارية: السيسي أصدر قرارا بوقف ضريبة الأرض الزراعية 3 سنوات

أرنولد شوارزنيجر يتلقى ضربة قوية من الخلف.. ورد فعل غريب من النجم الأمريكي.. فيديو

تضامن دائم مع السعودية.. البحرين ترحب بعقد قمتين طارئتين لحفظ استقرار المنطقة

بحضور أبو العينين وإلهام أبو الفتح.. صدى البلد تقيم حفل إفطارها السنوي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور