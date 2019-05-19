الرياضة ليلًا.. السيتي يحصد الكأس.. وحمد لله أفضل لاعب في السعودية.. والعروض تلاحق مؤمن زكريا

شهدت الرياضة محلياً وعالمياً في الفترة المسائية عددًا من الأخبار الهامة منها فوز مانشستر سيتي بالكأس وباريس سان جيرمان بالدوري ورونالدو بجائزة أفضل لاعب في الكالتشيو.وفيما يلي نعرض أبرز الأخبارمحلياً..- تلقي مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من العروض خلال الساعات الماضية لضمه ولو علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الصيفية.- أكد المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أنه يسعى لخدمة الجمعية العمومية مطالبا الأندية بالوقوف إلى جوار منتخب مصر الوطنى خلال بطولة الأمم الأفريقية.- واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليومية بالمغرب استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".- يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام فى رحلة التوربينى الأحمر لتأمين الصدارة.عالمياً..- توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم و هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي، في موسمه الأول بالكالتشيو.- أكدت تقارير إنجليزية السبت أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، يعد أحد الخيارات المميزة لدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.- كشف فريق قاسم باشا التركي،حقيقة رحيل المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.- تسلم نجوم فريق باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت، لقب الدوري الفرنسي، الذي توج به هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه.- وصف موتيو أديبوجو نجم منتخب نيجيريا السابق، هدفه في شباك إسبانيا بمونديال 1998 بفرنسا بـ "الأهم" في الأهداف الثلاثة التي سجلها النسور الخضراء في الماتادور.