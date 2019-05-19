الرياضة ليلًا.. السيتي يحصد الكأس.. وحمد لله أفضل لاعب في السعودية.. والعروض تلاحق مؤمن زكريا

شهدت الرياضة محلياً وعالمياً في الفترة المسائية عددًا من الأخبار الهامة منها فوز مانشستر سيتي بالكأس وباريس سان جيرمان بالدوري ورونالدو بجائزة أفضل لاعب في الكالتشيو.
وفيما يلي نعرض أبرز الأخبار
محلياً..
يدرس الأمر بعناية.. 3 عروض احتراف لــ مؤمن زكريا
- تلقي مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من العروض خلال الساعات الماضية لضمه ولو علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الصيفية.
دعواتكم لـ منتخب مصر.. أبو ريدة: نسعى لصناعة المجد في كأس الأمم الأفريقية
- أكد المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أنه يسعى لخدمة الجمعية العمومية مطالبا الأندية بالوقوف إلى جوار منتخب مصر الوطنى خلال بطولة الأمم الأفريقية.
جلسة خاصة مع حارس المرمى.. شاهد.. استعدادات الزمالك لنهائى الكونفدرالية بالمغرب
- واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليومية بالمغرب استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
رحلة تأمين الصدارة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للإسماعيلي
- يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام فى رحلة التوربينى الأحمر لتأمين الصدارة.
عالمياً..
رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي
- توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم و هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي، في موسمه الأول بالكالتشيو.
زيدان عينه على الفرعون.. عقبتان تمنعان ريال مدريد من ضم محمد صلاح.. تعرف عليهما
- أكدت تقارير إنجليزية السبت أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، يعد أحد الخيارات المميزة لدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
لاعب مفيد للغاية.. قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه
- كشف فريق قاسم باشا التركي،حقيقة رحيل المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
شاهد.. احتفالات باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي بعد رباعية في شباك ديجون
- تسلم نجوم فريق باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت، لقب الدوري الفرنسي، الذي توج به هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه.
نجم نيجيريا لـ صدى البلد: محمد صلاح أهم عناصر قوة منتخب مصر وأتوقع نجاح أمم أفريقيا
- وصف موتيو أديبوجو نجم منتخب نيجيريا السابق، هدفه في شباك إسبانيا بمونديال 1998 بفرنسا بـ "الأهم" في الأهداف الثلاثة التي سجلها النسور الخضراء في الماتادور.
وفيما يلي نعرض أبرز الأخبار
محلياً..
يدرس الأمر بعناية.. 3 عروض احتراف لــ مؤمن زكريا
- تلقي مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من العروض خلال الساعات الماضية لضمه ولو علي سبيل الإعارة في فترة الإنتقالات الصيفية.
دعواتكم لـ منتخب مصر.. أبو ريدة: نسعى لصناعة المجد في كأس الأمم الأفريقية
- أكد المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أنه يسعى لخدمة الجمعية العمومية مطالبا الأندية بالوقوف إلى جوار منتخب مصر الوطنى خلال بطولة الأمم الأفريقية.
جلسة خاصة مع حارس المرمى.. شاهد.. استعدادات الزمالك لنهائى الكونفدرالية بالمغرب
- واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليومية بالمغرب استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".
رحلة تأمين الصدارة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للإسماعيلي
- يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام فى رحلة التوربينى الأحمر لتأمين الصدارة.
عالمياً..
رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي
- توج البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم و هداف يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي، في موسمه الأول بالكالتشيو.
زيدان عينه على الفرعون.. عقبتان تمنعان ريال مدريد من ضم محمد صلاح.. تعرف عليهما
- أكدت تقارير إنجليزية السبت أن المحترف الدولي المصري محمد صلاح، يعد أحد الخيارات المميزة لدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
لاعب مفيد للغاية.. قاسم باشا يكشف حقيقة رحيل تريزيجيه
- كشف فريق قاسم باشا التركي،حقيقة رحيل المحترف الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
شاهد.. احتفالات باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي بعد رباعية في شباك ديجون
- تسلم نجوم فريق باريس سان جيرمان، مساء أمس السبت، لقب الدوري الفرنسي، الذي توج به هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه.
نجم نيجيريا لـ صدى البلد: محمد صلاح أهم عناصر قوة منتخب مصر وأتوقع نجاح أمم أفريقيا
- وصف موتيو أديبوجو نجم منتخب نيجيريا السابق، هدفه في شباك إسبانيا بمونديال 1998 بفرنسا بـ "الأهم" في الأهداف الثلاثة التي سجلها النسور الخضراء في الماتادور.