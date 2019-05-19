موجز دراما رمضان.. محمد رمضان يتوعد ماجد المصرى.. أحمد السقا فى ورطة.. شيرين تكشف عن اسمها الحقيقي.. ومحمد أبو الوفا يغادر المستشفى

شهدت حلقات مسلسلات رمضان تطورات كبيرة على مستوى الأحداث وأبرزها زلزال، ولد الغلابة، بدل الحدوتة 3، وأبو جبل.



زى الشمس

مازال الماضي يطارد نور "دينا الشريني" لتتذكر أصعب اللحظات التي مرت مع شقيقتها المقتولة فريدة "ريهام عبد الغفور"، حيث كشفت الحلقة الثالثة عشرة سبب شعور نور بالذنب كل هذه الفترة، وذلك لأنها أبدًا لم تسامح شقيقتها على خيانتها، رغم أسفها الذي كررته أكثر من مرة.



كما تمكنت نور من إبلاغ الشرطة على القاتل سيف "أحمد مالك" بعدما ذهب إليها للتحدث دون مبرر، ولكنه رفض التحدث في النيابة إلا في وجود نور، ذلك بجانب الإفراج عن عمر "أحمد صلاح السعدني" بعد اكتشاف صدق أقواله.



وفي اللحظة التي بدأنا نشعر فيها ببعض المشاعر عند نور تجاه خطيبها السابق وزوج شقيقتها عمر، عاد مصطفى صديقها المقرّب من لندن، لتشتغل غيرة عمر من جديد، وتبدأ حيرة نور بين صديق عاشق مقرّب، وحبيب سابق خائن.



حرص عمرو دياب على زيارة أسرة مسلسل زى الشمس للمخرج سامح عبد العزيز الذى يعرض حصريا على شاشة mbc مصر، ويحقق نسب مشاهدة كبيرة وردود أفعال نقدية وجماهيرية لافتة.



ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.



وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.



أبو جبل

شهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "أبوجبل" تطورا جديدا في الأحداث حيث بدأت الحلقة بمواجهة بين وجيه "محمود البزاوى" وحسن أبو جبل "مصطفى شعبان"، وطلب الأخير من وجيه معرفة كيف حصل على نسخة من مفتاح منزله، وهو المفتاح الذى تم وضعه فى مخزن شعبان ابن عم حسن، وبسببه تم القبض عليه بتهمة سرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.



ونفى "وجيه"، حصوله على المفتاح ووضعه عند شعبان، مؤكدا أنه بالفعل ذهب لشعبان ولكن من أجل الضغط عليه حتى يحصل على شركة "أبو جبل".



وطلب من حسن بيع شركته له، مؤكدا أن الاتفاق كان منحه الشركة مقابل التنازل عن محضر إيصالات الأمانة ضد شقيقه سعد "دياب"، وهو قام بالتنازل بالفعل ويجب على حسن منحه الشركة، وأمامه 48 ساعة فقط ليسلمه إياها أو سيقوم بتقديم بلاغ ضده للنيابة.



ولد الغلابة

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة الـ 13 من مسلسل "ولد الغلابة" لـ أحمد السقا، ضمن الموسم الرمضاني، والتي شهدت تصاعدا في الأحداث.



وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل ولد الغلابة، يقوم عيد بإخبار عيسى الغانم (أحمد السقا)، وفرح (مي عمر)، بأن شقيقه عبدالقادر، صارحه بكل شئ، وأنهما هما المرتكبان الأساسيان لجريمة قتل ضاحي الكيال (محمد ممدوح)، وعزت (هادي الجيار)، ويساوم فرح بضرورة إحضار نصف نصيبها في ميراث عزت أولًا وإلا سيقوم عبدالقادر بتغيير أقواله في النيابة، والأعتراف بالحقيقة، فيضع عيسى في ورطة.



يتفق عبد القادر مع شقيقه عيد بأن يسرع في الحصول على نصف نصيب فرح في الميراث، وبعدها سيقوم بكشف الحقيقة للنيابة وتوريط فرح وعيسى في القضية، في الوقت الذي تقوم فيه صفية (إنجي المقدم) بإخبار أرملة عزت (سلوى عثمان)، بأن ضرتها فرح وعيسى هما المستفيدان من قتل عزت.



وتختتم أحداث الحلقة، بأن يحضر المحامي لتوزيع تركة عزت إلى ورثته، وفقًا لما أهداه من وصية، فيخبرهم جميعًا أن المتوفى قسم التركة بنفسه على الورثة قبل الوفاة، وأن زوجته الثانية فرح ليس لها أي ميراث.



مسلسل "ولد الغلابة" يستعرض حياة رجل صعيدي مكافح يُدعى "عيسى" - أحمد السقا، يجبره الفقر على العمل في مهنتين، الأولى كمدرسٍ في مدرسة حكومية للفتيات صباحًا، وفي المساء يعمل سائقًا لشخصٍ يُدعى ضاحي- محمد ممدوح تتأزم حياة عيسى، فتدفعه الظروف للتخلي عن بعض مبادئه، فيقدم على فعلِ ما يحول العلاقة بينه وبين ضاحي لخصومة وعداوة شديدة.



بدل الحدوتة 3

أذيعت أمس الحلقة 13 من مسلسل بدل الحدوتة ٣ بطولته دنيا سمير غانم وأحمد رزق.



ودارت أحداث الحلقة 13 من العمل في إطار كوميدي، بعد ان حاول "مظهر- أحمد رزق- ويحيى - عمرو وهبة"، مساعدة لهفة - دنيا سمير غانم - بعد أن تم اختراق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتولوا إدارة أعمالها، والتخطيط لتكون واحدة من أبرز مشاهير السوشيال ميديا.



ونظموا لحضور محاضرة لأحد المتخصصين في علم الطاقة - بيومي فؤاد -، لينشر صورة تجمعه بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به نظرا لتمتعه بعدد كبير من المتابعين، الا انه رفض، ليقوموا بابتزازه بعد ان علموا بتزويره للشهادات العلمية التي ادعى حصوله عليها.



أما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقد أعلن التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما الذي يتضمن تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان في عدد من القنوات الفضائية.



وتبين من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، منها 166 في مسلسل "هوجان"، واعتبر أكثر عملا حصولا على المخالفات.



فيما حصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على "دي ام سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أي مخالفات.



وحلت الفنانة شيرين ضيفة على برنامج «سيرة الحبايب» على قناة «TeN»، وكشفت عن اسمها الحقيقى الذى لا يعرفه كثيرون وهو أشجان.



تابعت: «لا أحب الكذب أبدًا، ولا يوجد أبيضً أو أسود في الكذب، والسر في الحفاظ على ملاحمي أني عمري ما جوعت أو غيرت من أي حد»، مضيفة: «راضية دائمًا بحياتي ولدي قناعة بكل حاجة».



الفنانة شيرين أو أشجان محمد السيد عزام من مواليد القاهرة، وتخرجت في معهد الباليه بالقاهرة، كما نالت درجة الليسانس في الحقوق.



وبدأت حياتها الفنية أواخر السبعينات، بالمشاركة بأدوار صغيرة في مسلسلات تليفزيونية، مثل (بنت الأيام) عام 1977، (السمان والخريف) عام 1978، ومع بداية الثمانينات زادت شهرتها بعضها قيامها ببطولة مسلسل (عيون) 1980، وأيضا عندما حلت كبديلة للفنانة (هويدا) في بطولة مسرحية (المتزوجون) 1981 وهو الذى الذى قدمته ببراعة زادت من شهرتها وتم تصوير العرض المسرحى فى وجودها.



وأكد الفنان حسان العربي، أمس السبت، أن صديقه الفنان محمد أبو الوفا تماثل للشفاء وبات بصحة جيدة، بعد حجزه بغرفة العناية المركزة لمدة شهر تقريبا .



وقال العربي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن أبو الوفا سيغادر المستشفى غدا الأحد ليقضي فترة النقاهة في منزله، معربا عن شكره لجمهور أبو الوفا ومحبيه ودعواتهم الصادقة له بالشفاء.



كان محمد أبو الوفا قد تعرض لأزمة صحية منذ نحو شهر استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، بعد رفض الأطباء نقله إلى مستشفى القوات المسلحة بالقاهرة.