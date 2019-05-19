يسبب السل ويظهر تجاعيد الوجه وسرطان الرئة.. حقائق عن التدخين

للتدخين تأثيرات ضارة سواء على البيئة أو الصحة، فالتدخين يقضي على حياة أكثر من 6 ملايين فرد سنويا على الأقل، وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.



ومن أهم أضراره أنه : -

- يحرمك من عيش حياة صحية خالية من الأمراض.

- يسبب أغلب الوفيات الناجمة عن الانسداد الرئوي المزمن؛ حيث إنه لا يوجد حتى الآن علاج الانسداد الرئوي.

- يبطئ نمو الرئتين في مرحلة الطفولة وسن البلوغ.

- يزيد نسبة الإصابة بمرض السل والوفاة بسببه.

- يزيد العرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

- يؤثر في فعالية أدوية ضغط الدم.

- يعجل ظهور التجاعيد وشيخوخة البشرة.

- يعتقد البعض أن التدخين يهدئ الأعصاب، بينما أظهرت الدراسات أنه يزيد التوتر والضغوط النفسية.

- القطران الموجود في السجائر يسبب تصبغات بالأصابع والأسنان.

- النيكوتين الموجود في السجائر مادة تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين.



التدخين السلبي:

- تزداد احتمالية الإصابة بسرطان الرئة وأمراض القلب عند المعرضين لدخان السجائر وليس المدخنين فقط.

- زادت نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب الناجمة عن التعرض لدخان السجائر المدخنين السلبيين.

- تزداد احتمالية إصابة الرضع المعرضين لدخان السجائر ببعض األمراض مثل: التهاب الشعب الهوائية، وإلتهاب الرئوي،الاذن .



السجائر الإلكترونية:

- السيجارة الالكترونية ليست مجرد بخار ماء، بل يحتوي هذا البخار على مواد أخرى تسبب السرطان.

- أغلب السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين الضار بالصحة ويؤدي إلى الإدمان .



الشيشة:

- يعتقد الاغلبية أن الشيشة أقل ضرًرا من السجائر، وفي الواقع هي تحمل النيكوتين ولها نفس أضرار التدخين.



التدخين غير المباشر:

يطلق هذا المصطلح على استنشاق بقايا الدخان العالق في الهواء بعد إطفاء السجائر حتى وإن لم تكن رائحته قوية.



وقد أظهرت الدراسات أنه ملوث للهواء وضار بالصحة مثل التدخين السلبي، حتى فتح النوافذ )سواء فيالمنزل أو السيارة( ال يكفي لطرد الدخان العالق بالمكان