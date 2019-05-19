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أخبار البلد

أريح شوية وتروح .. البابا تواضروس يتحدث عن التعب الجسدي

الأحد 19/مايو/2019 - 02:09 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
سامح سلام
قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الخدمة الإيجابية مفرحة ومعزية ومسؤوليتي أن أزور أبناءنا في كل مكان وأتقابل معهم.

وأضاف البابا – خلال حوار خاص لفضائية ME SAT القبطية خلال رحلته الرعوية الحالية إلى أوروبا والتى بدأها السبت الماضى – إنه يسعد عندما يلتقى بأبنائه في كل مكان، لافتا إلى أن الجهود الجسدية حلها "أريح شوية وتروح".

وردا على سؤال حول مشاركته في إجراءات التفتيش بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها ، أكد أن الدعوة كانت بحضور وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه كانت أول مره أذهب لقاعدة عسكرية، وكان ذلك في حضور كبير من كبار رجال الدولة، لافتا إلى أن الشئ الجميل هو وجود بعض طلاب الجامعة يأتون لكي يوجد تواصل بين الجيش والشرطة والشعب وكل قطاعات الدولة.

وأضاف أن قاعدة محمد نجيب العسكرية يفتخر بها كل مصري وشرحوا لنا على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تناول الطعام مع أكثر من ألف شخص كمائدة محبة بين كل الحضور.

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