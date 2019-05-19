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رياضة

حازم إمام عن مباراة الزمالك ونهضة بركان: سنحقق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب

الأحد 19/مايو/2019 - 02:22 ص
صدى البلد
خاص المغرب
علق حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية المقررة اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة.

وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة اليوم صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تماما فيها ويأخذونها على محمل الجد وسيحققون نتيجة طيبة بلقاء الذهاب.

كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانات لاعبي الزمالك جيدة ومهاراتهم عالية وعن ضيق الملعب قال لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية اليوم الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الجاري.

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