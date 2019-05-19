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أخبار العالم

أمن المواطن خط أحمر.. تحذيرات شديدة اللهجة من السعودية لـ قطر

الأحد 19/مايو/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين

أفاد وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن الحوثيين انقلبوا على الدولة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده الممكلة يعمل على إعادة الشرعية.

وأضاف الجبير خلال كلمته، منذ قليل، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أن الممكلة تأمل أن تسود الحكمة السياسة الإيرانية والكف عن الأعمال العدائية، التي تقوم بها لان الممكلة لا تريد الحرب لكن لن تسمح لإيران بأن تقوم بأعمال عدائية ضدها.

وأشار الى إن السلطات السعودية ستصدر بيانا، قريبا، بشأن الهجوم الذي تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات، مشيرا إلي أن التحقيقات بشأن هجمات الطائرات المسيرة ما زال جاريا لكن تورط الحوثيين واضح، مضيفا أن دول مجلس التعاون كلها تعمل مع الولايات المتحدة على حفظ أمن المنطقة.

وطالب من قطر أن تتعايش مع المملكة وباقي الدول العربية في سلام، مؤكدا أن القيادة والحكومة السعودية لن تسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وخلال حديثه، قال الجبير، أن المملكة تريد الخير للشعب القطري.

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