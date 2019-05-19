جامعة MSA توزع 26 ألف وجبة إفطار.. صور

أعلنت جامعة مصر للعلوم الحديثة والاداب MSA عن إعداد ٢٦ ألف وجبة إفطار كاملة و٦٠٠٠ شنطة رمضانية و٥٠٠٠ وجبة لكسر الصيام فى الميادين والشوارع المختلفة ومائدة إفطار تحت اسم "اللمة عندنا" وإفطار أكثر من ٢٠٠٠ صائم.



وتعتبر هذه هي حصيلة أعمال الخير فى العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم لطلاب جامعة MSA ومدارس دار التربية ومتبرعين من جهات مختلفة مع مؤسسة لبلدنا للتطوير والتنمية المجتمعية من إعداد وتجهيز وتغليف الوجبات وتوزيعها علي الأسر الأكثر إحتياجًا فى المناطق الفقيرة والعشوائية تم دراستها بعناية بعدد من محافظات مصر.



ودعت الجامعة الطلاب للمشاركة والمساهمة مع شباب الخير.