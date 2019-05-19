ضربات الداخلية.. تنفيذ 73 قرار إزالة وحالات تعد على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.. وضبط 32 قطعة سلاح نارى بحوزة 30 متهما في حملات أمنية.. وتاجري مخدرات بقنا هربا وسط الزراعات

تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة

حملات أمنية مكثفة مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون









واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات.وأسفرت جهودها بمديرية أمن القليوبية، عن تأمين تنفيذ قرار إزالة (20) حالة تعدى متنوعة، وبالأقصر تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (8) حالات تعدى متنوعة، وبأسيوط، تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (11) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية، وبالإسكندرية، تم تأمين تنفيذ قرار إزالة (34) حالة تعدى على أملاك السكك الحديدية.جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.كما شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكثفة مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية . الأجهزة الأمنية.أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (عدد 32 قطعة سلاح نارى بحوزة 30 متهما)، و فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (51423) حكم قضائى متنوع، و فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (83) قضية مخدرات بحوزة (90) متهم.فيما أسفرت الجهود فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، عن ضبط (33) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، (2) هارب من تنفيذ حكم المراقبة، و ضبط (11) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار- 10 قطع سلاح أبيض)، و ضبط (284) دراجة نارية مخالفة، و ضبط (26370) مخالفة مرورية متنوعة ، (1532) مخالفة مرافق متنوعة.وفى سياق متصل تم فحص (82) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (5) منهم، و ضبط (23) قضية مصنفات متنوعة .فيما تمكنت قوة أمنية بمركز أبوتشت، من ضبط تاجري مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبندقيتين آليتين، وعدد من الطلقات النارية.تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، بضبط كل من: عدلى كريم و أحمد حافظ" مقيمان بقرية بخانس التابعة لمركز أبوتشت" تاجرا مخدرات أثناء اختبائهما فى منزل بجوار الزراعات وبحوزتهما 2 بندقية آلية و5 خزينة بندقية آلية و120 طلق نارى من نفس العيار و2 كيلو حشيش و كيلو أفيون و10 أكياس من الشابو المخدر و 200 ألف جنيه.تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.