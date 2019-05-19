سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره بأسيوط

نظم قصر ثقافة ديروط سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره مساء أمس السبت.



وجاء ذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وضمن فعاليات برنامج شهر رمضان المبارك.



وبدأت بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سمير مراد ثم تحدث الشيخ محمود زكى مازن عن ثقافة قبول الآخر واحترام حقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم وضرب الأمثلة فى ذلك بإختلاف الفقهاء الأربعة في بعض الحالات.



كما تحدث الشيخ محمد احمد عبدالمالك مدير عام أوقاف ديروط جنوب عن فضل شهر رمضان ومكانته وأن من رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر.



واختتمت الأمسية بالابتهالات والاناشيد الدينية لمبتهل الإذاعة والتلفزيون الشيخ شحاته الزاوى وسط حفاوة وتشجيع من أهالى قرية مساره.