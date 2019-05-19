ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره بأسيوط

الأحد 19/مايو/2019 - 02:35 ص
صدى البلد
صدى البلد
نظم قصر ثقافة ديروط سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره مساء أمس السبت.

وجاء ذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وضمن فعاليات برنامج شهر رمضان المبارك.

وبدأت بتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سمير مراد ثم تحدث الشيخ محمود زكى مازن عن ثقافة قبول الآخر واحترام حقوق الآخرين في التعبير عن آرائهم وضرب الأمثلة فى ذلك بإختلاف الفقهاء الأربعة في بعض الحالات.

كما تحدث الشيخ محمد احمد عبدالمالك مدير عام أوقاف ديروط جنوب عن فضل شهر رمضان ومكانته وأن من رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر.

واختتمت الأمسية بالابتهالات والاناشيد الدينية لمبتهل الإذاعة والتلفزيون الشيخ شحاته الزاوى وسط حفاوة وتشجيع من أهالى قرية مساره.
سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره بأسيوط
سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره بأسيوط
سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره بأسيوط
سهرة رمضانية بعنوان ثقافة قبول الآخر بقرية مساره بأسيوط

ترشيحاتنا

أمن المواطن خط أحمر.. تحذيرات شديدة اللهجة من السعودية لـ قطر

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

إيحاءات جنسية وألفاظ سوقية.. 166 مخالفة في مسلسل هوجان

بسبب التأشيرة الإلكترونية.. شركات السياحة تعقد عدة لقاءات لمنفذي العمرة

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

خبير اقتصادى: 3 أسباب وراء هبوط الدولار إلى أدنى مستوياته خلال 48 يومًا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور